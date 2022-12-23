Губернатор Брянской области оценил ущерб от украинских обстрелов

Ущерб, который был нанесен Брянской области в результате обстрелов с украинской стороны, превысил 100 млн рублей. Об этом 23 декабря заявил губернатор региона Александр Богомаз.



«Сумма всего ущерба, то что мы сегодня выплачиваем за утрату имущества, здоровья она на сегодня для области составила более 100 млн рублей», – сообщил он (цитата по ТАСС).



Губернатор рассказал, что всего за время обстрелов повреждения получили 288 домовладений, построек, машин. Пострадали 18 человек, четверо погибли.



В конце ноября глава Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что за восемь месяцев регион потратил около 13 млрд рублей на все, что связано со спецоперацией на Украине, в том числе на ремонт и восстановление после обстрелов жилого фонда и инфраструктуры.

