Анапский суд постановил выдворить из России гражданина США

Джейми Диас из Калифорнии три года жил и, вероятно, работал в России. Гостеприимство закончилось точно со сроком визы.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края 23 декабря, за нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечён гражданин США, приехавший в Россию на излёте 2019 года.



Цель въезда Диас указал как деловую. Истечение срока визы застало его в Анапе. Задержаться в российском городе-курорте иностранцу не позволили.



Американец, срок временного пребывания которого закончился 28 ноября, оказался в суде менее чем через месяц.

