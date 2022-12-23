Анапский суд постановил выдворить из России гражданина США

Джейми Диас из Калифорнии три года жил и, вероятно, работал в России. Гостеприимство закончилось точно со сроком визы.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края 23 декабря, за нарушение миграционного законодательства к ответственности привлечён гражданин США, приехавший в Россию на излёте 2019 года.
Цель въезда Диас указал как деловую. Истечение срока визы застало его в Анапе. Задержаться в российском городе-курорте иностранцу не позволили.
Американец, срок временного пребывания которого закончился 28 ноября, оказался в суде менее чем через месяц.
Анапский горсуд оштрафовал его на две тысячи рублей. Это минимальная денежная санкция, предусмотренная частью 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ.
В России признавший вину в правонарушении и раскаявшийся Диас не задержится. Суд постановил принудительно выдворить его из страны, а до этого переселить американца в Центр временного содержания иностранных граждан.