В Кудрово в 2023 году построят детский сад на 270 детей

В Кудрово построят детский сад на 270 мест. Как сообщает застройщик Arsenal, завершить строительство планируют в конце 2023 года.



Этот садик станет вторым в квартале «Энфид». Выглядеть он будет так же, как и первый, — трехэтажное здание с ярким фасадом и большой огороженной территорией, где дети будут гулять и играть. Внутри он будет отличаться, например там появится бассейн.

