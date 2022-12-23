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    В Кудрово в 2023 году построят детский сад на 270 детей

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    В Кудрово построят детский сад на 270 мест. Как сообщает застройщик Arsenal, завершить строительство планируют в конце 2023 года.

    Этот садик станет вторым в квартале «Энфид». Выглядеть он будет так же, как и первый, — трехэтажное здание с ярким фасадом и большой огороженной территорией, где дети будут гулять и играть. Внутри он будет отличаться, например там появится бассейн.

    Напомним, в квартале уже есть лингвистический центр образования, состоящий из школы и детского сада, которые работают по программе педагогического университета им. А. И. Герцена.

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