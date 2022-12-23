Суд отправил в колонию двух нижегородцев, которые отрезали уши и палец подозреваемому в краже вентилятора

Пропавший в летнюю жару вентилятор настолько разозлил двух приятелей в Нижегородской области, что они едва не убили подозреваемого в краже. Жертва лишилась ушных раковин и пальца на ноге и едва смогла спастись. Подробности сообщает региональный Следственный комитет 23 декабря.

Инцидент произошел 12 августа 2021 года в деревне Елисеево Семеновского района. Согласно архивам погоды, в тот день было больше 30 градусов тепла. Двое мужчин, 28 и 48 лет, пришли в дом к потерпевшему, которого и пытались уличить в краже спасительного прибора. Ссора переросла в драку, гости избили 54-летнего хозяина дома, отрезали ему уши и палец на ноге, а после и вовсе решили утопить в болоте, привязав камень. Пока визитеры искали подходящий груз, потерпевший смог сбежать и позвать на помощь.