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    Суд отправил в колонию двух нижегородцев, которые отрезали уши и палец подозреваемому в краже вентилятора

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    Пропавший в летнюю жару вентилятор настолько разозлил двух приятелей в Нижегородской области, что они едва не убили подозреваемого в краже. Жертва лишилась ушных раковин и пальца на ноге и едва смогла спастись. Подробности сообщает региональный Следственный комитет 23 декабря.

    Инцидент произошел 12 августа 2021 года в деревне Елисеево Семеновского района. Согласно архивам погоды, в тот день было больше 30 градусов тепла. Двое мужчин, 28 и 48 лет, пришли в дом к потерпевшему, которого и пытались уличить в краже спасительного прибора. Ссора переросла в драку, гости избили 54-летнего хозяина дома, отрезали ему уши и палец на ноге, а после и вовсе решили утопить в болоте, привязав камень. Пока визитеры искали подходящий груз, потерпевший смог сбежать и позвать на помощь.

    Фото: СК Нижегородской области
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    Мужчин признали виновными в покушении на убийство группой лиц, с особой жестокостью. Вину один из них не признал, второй — частично. Суд приговорил их к лишению свободы сроком на 12 и 9 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

    Фото: СК Нижегородской области

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    Комментарии 9

    Kostyn23 Дек 2022 в 18:03
    В Европе есть важный принцип, который я полностью разделяю. У них преступление против собственности вообще не котируются, украл сумку, угнал машину, обокрал квартиру, это не проблема, ничего страшного, еще заработаешь на новую сумку и машину. Но у них самым строгим образом наказываются преступления против личности, ударил, порезал, нанес даже просто моральный вред, намерено прикоснулся в метро, это очень строго наказывается, и я полностью с этим согласен. Любое имущество можно купить, но некоторые насильственные действия могут и часто так бывает, на всю жизнь калечат человека. Читал одну работу нашего психолога, он рассказывал, как одну девочку в автобусе потрогал взрослый мужчина, так у нее на всю оставшуюся жизнь остался страх перед мужчинами. И в последующей своей жизни она так и не смога не с одним мужчиной соединиться. Вот вам пример, когда преступление против личности ведет к разрушению человека.
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