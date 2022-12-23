СМИ: Финляндия потребовала у МИД РФ обеспечить безопасность посольства в Москве после инцидента с кувалдами

Финляндия обратились к МИД РФ с требованием обеспечить безопасность посольства республики в Москве. Об этом 23 декабря пишут финские СМИ со ссылкой на источники.



По данным журналистов, этот вопрос обсуждался на встрече представителя дипведомства с сотрудниками МИД России в пятницу. Поводом, как уточняется, послужили совершенные во вторник «хулиганские действия» в отношении территории финского посольства. При этом отмечается, что ущерба, как и пострадавших, в результате произошедшего не было.