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    СМИ: Финляндия потребовала у МИД РФ обеспечить безопасность посольства в Москве после инцидента с кувалдами

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    Финляндия обратились к МИД РФ с требованием обеспечить безопасность посольства республики в Москве. Об этом 23 декабря пишут финские СМИ со ссылкой на источники.

    По данным журналистов, этот вопрос обсуждался на встрече представителя дипведомства с сотрудниками МИД России в пятницу. Поводом, как уточняется, послужили совершенные во вторник «хулиганские действия» в отношении территории финского посольства. При этом отмечается, что ущерба, как и пострадавших, в результате произошедшего не было.

    РИА Новости сообщает, что 20 декабря к зданию посольства Финляндии в Москве подошла группа людей в масках. Они через забор закидали территорию диппредставительства кувалдами. Видео инцидента появилось в соцсетях и телеграм-каналах.

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