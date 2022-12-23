    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без существенных осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, ю-з

    746мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd72.13eur76.64

    Финские пограничники выставили на аукцион тушу лося, которого браконьеры застрелили у границы с Мурманской областью

    577
    обсудить

    Почти два центнера лосятины выставили на аукцион пограничники в Финляндии. Сохатый пал жертвой браконьеров у местечка Савукоски в Лапландии недалеко от границы с российской Мурманской областью.

    Лося застрелили два человека, которых подозревают в нарушении национальных правил охоты, пишет 23 декабря 47news. Предположительно, они использовали снегоход. Следствию предстоит установить, стреляли ли охотники по лосю с движущегося снегохода или из укрытия, поскольку в Суоми действует запрет на охоту со скоростных транспортных средств.

    Тушу животного конфисковали и по правилам местного законодательства должны продать с торгов. 196 кило мяса, которое пограничники назвали пригодным для фарша или ростбифа, стартово оценили в 2700 евро.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close