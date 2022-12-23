Финские пограничники выставили на аукцион тушу лося, которого браконьеры застрелили у границы с Мурманской областью

Почти два центнера лосятины выставили на аукцион пограничники в Финляндии. Сохатый пал жертвой браконьеров у местечка Савукоски в Лапландии недалеко от границы с российской Мурманской областью.



Лося застрелили два человека, которых подозревают в нарушении национальных правил охоты, пишет 23 декабря 47news. Предположительно, они использовали снегоход. Следствию предстоит установить, стреляли ли охотники по лосю с движущегося снегохода или из укрытия, поскольку в Суоми действует запрет на охоту со скоростных транспортных средств.

