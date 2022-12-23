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    Грузовик и легковая сошлись в лобовую и разлетелись по обочинам под Киришами

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    Фото: 47News
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    Лобовое ДТП с пострадавшим произошло днем 23 декабря в Киришском районе Ленобласти. Грузовик после удара о легковую оказался на боку.

    По предварительной информации около 12 часов на 15-м километре автодороги Зуево — Новая Ладога водитель автомобиля Volkswagen Polo, следовавший сторону Зуево, выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом, сообщает 47News. На фото с места ДТП видно, что машины от удара раскидало по противоположным обочинам: легковая нырнула носом в кювет, а грузовик опрокинулся на бок.

    Фото: 47News
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    У «Фольксвагена» сильно повреждена передняя часть. В результате аварии пострадал один человек, его увезли в больницу.

    Фото: 47News
    Фото: 47News

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