Грузовик и легковая сошлись в лобовую и разлетелись по обочинам под Киришами

Лобовое ДТП с пострадавшим произошло днем 23 декабря в Киришском районе Ленобласти. Грузовик после удара о легковую оказался на боку.
По предварительной информации около 12 часов на 15-м километре автодороги Зуево — Новая Ладога водитель автомобиля Volkswagen Polo, следовавший сторону Зуево, выехал на встречную полосу и столкнулся с КАМАЗом, сообщает 47News. На фото с места ДТП видно, что машины от удара раскидало по противоположным обочинам: легковая нырнула носом в кювет, а грузовик опрокинулся на бок.
У «Фольксвагена» сильно повреждена передняя часть. В результате аварии пострадал один человек, его увезли в больницу.