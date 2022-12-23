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    Легковой «Рено» помял внедорожник у Большеохтинского моста. Есть пострадавший

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    «Мегаполис»

    Два автомобиля не разъехались на свободной набережной в Красногвардейском районе Петербурга. Одному из участников аварии потребовалась помощь медиков.

    В 15:10 на Малоохтинской набережной у Большеохтинского моста столкнулись автомобили Renault и Toyota, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На кадрах с места ДТП, опубликованных в телеграм-канале «Мегаполис», видно, что внедорожник от удара развернуло на 180 градусов.

    В результате ДТП пострадал мужчина. Медики оказали ему помощь на месте и отпустили домой.

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