В Петербурге задержан офтальмолог. Пациенты утверждают, что слепли после его операций

Кандидат медицинских наук с 50-летним стажем, врач-офтальмолог Игорь Скворцов задержан в Петербурге по подозрению в оказании небезопасных услуг. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.



Уголовное дело было возбуждено после жалоб нескольких пациентов. На приеме у заместителя председателя СКР Александра Клауса и и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Марины Парастаевой ряд потерпевших заявили, что после операции Скворцова начали терять зрение. С учетом новых доводов производство было начато также по статье о мошенничестве. Скворцова, который на данный момент заведует офтальмологическим отделением больницы «РЖД-медицина», задержали и готовятся избрать ему меру пресечения.