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    В Петербурге задержан офтальмолог. Пациенты утверждают, что слепли после его операций

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    Кандидат медицинских наук с 50-летним стажем, врач-офтальмолог Игорь Скворцов задержан в Петербурге по подозрению в оказании небезопасных услуг. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

    Уголовное дело было возбуждено после жалоб нескольких пациентов. На приеме у заместителя председателя СКР Александра Клауса и и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Марины Парастаевой ряд потерпевших заявили, что после операции Скворцова начали терять зрение. С учетом новых доводов производство было начато также по статье о мошенничестве. Скворцова, который на данный момент заведует офтальмологическим отделением больницы «РЖД-медицина», задержали и готовятся избрать ему меру пресечения.

    Следствие установило, что Скворцов неоднократно ставил под угрозу здоровье своих пациентов. Так, летом 2021 года он попросил у трех пожилых людей с катарактой по 10 тысяч рублей за установку иностранной и более качественной линзы. Хотя все это можно было сделать по полису ОМС, без привлечения дополнительных средств.

    ГСУ СК России по Санкт-Петербургу обращается к гражданам, пострадавшим от действий подозреваемого, с просьбой сообщить об этом по телефону 8 (812) 570-66-71.

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