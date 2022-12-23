Петербургский фигурист Семененко стал чемпионом России

Победой петербургского фигуриста Евгения Семененко завершились мужские соревнования на чемпионате России в Красноярске. По итогам короткой и произвольной программ Семененко набрал 295,07 балла.
Отметим, что столько же набрал другой петербургский фигурист Петр Гуменник, но его организаторы поставили на второе место. Такого не было ещё ни разу в истории чемпионатов России. Как объяснили в федерации фигурного катания, золото отдали Семененко, потому что он показал лучшую технику в произвольной программе, в которой почти все участники допускали серьёзные ошибки.
Чемпионат России в Красноярске проходит с 22 по 25 декабря.