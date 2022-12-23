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    Петербургский фигурист Семененко стал чемпионом России

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    Победой петербургского фигуриста Евгения Семененко завершились мужские соревнования на чемпионате России в Красноярске. По итогам короткой и произвольной программ Семененко набрал 295,07 балла.

    Отметим, что столько же набрал другой петербургский фигурист Петр Гуменник, но его организаторы поставили на второе место. Такого не было ещё ни разу в истории чемпионатов России. Как объяснили в федерации фигурного катания, золото отдали Семененко, потому что он показал лучшую технику в произвольной программе, в которой почти все участники допускали серьёзные ошибки.

    Чемпионат России в Красноярске проходит с 22 по 25 декабря.

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