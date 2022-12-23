Росприроднадзор разрешил построить на ЛАЭС два новых энергоблока

Росприроднадзор выдал положительное заключение на обоснование лицензий по строительству двух новых энергоблоков Ленинградской АЭС. Это означает, что проект соответствует необходимым экологическим требованиям, сообщили 23 декабря в концерне «Росэнергоатом» (входит в структуру Росатома), который является оператором всех АЭС в России.
В сообщении уточняется, что следующим этапом станет получение лицензии непосредственно на сооружение энергоблоков № 7 и № 8. Это планируется сделать в 2023 году. После этого на площадке ЛАЭС начнётся основной период строительства.
Сейчас на ЛАЭС функционируют четыре энергоблока: № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000 и № 5 и № 6 с реакторами ВВЭР-1200.
Напомним, что энергоблок № 1 ЛАЭС был навсегда остановлен в декабре 2018 года. № 2 — в ноябре 2020-го. Оба проработали по 45 лет. Специалисты отмечают, что в целом подготовка к выводу из эксплуатации энергоблока занимает порядка пяти лет.
«Фонтанка» писала, что в марте 2021 года на Ленинградской АЭС в Сосновом Бору был введён в промышленную эксплуатацию энергоблок № 6.