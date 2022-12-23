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    Росприроднадзор разрешил построить на ЛАЭС два новых энергоблока

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    Росприроднадзор выдал положительное заключение на обоснование лицензий по строительству двух новых энергоблоков Ленинградской АЭС. Это означает, что проект соответствует необходимым экологическим требованиям, сообщили 23 декабря в концерне «Росэнергоатом» (входит в структуру Росатома), который является оператором всех АЭС в России.

    В сообщении уточняется, что следующим этапом станет получение лицензии непосредственно на сооружение энергоблоков № 7 и № 8. Это планируется сделать в 2023 году. После этого на площадке ЛАЭС начнётся основной период строительства.

    Сейчас на ЛАЭС функционируют четыре энергоблока: № 3 и № 4 с реакторами РБМК-1000 и № 5 и № 6 с реакторами ВВЭР-1200.

    Напомним, что энергоблок № 1 ЛАЭС был навсегда остановлен в декабре 2018 года. № 2 — в ноябре 2020-го. Оба проработали по 45 лет. Специалисты отмечают, что в целом подготовка к выводу из эксплуатации энергоблока занимает порядка пяти лет.

    «Фонтанка» писала, что в марте 2021 года на Ленинградской АЭС в Сосновом Бору был введён в промышленную эксплуатацию энергоблок № 6.

    ЛАЭС является единственной в России атомной электростанцией, на которой действуют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые (РБМК) и водо-водяные (ВВЭР). Она обеспечивает около 55% энергопотребления Петербурга и Ленобласти, установленная мощность — 4400 МВт.

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