Росприроднадзор разрешил построить на ЛАЭС два новых энергоблока

Росприроднадзор выдал положительное заключение на обоснование лицензий по строительству двух новых энергоблоков Ленинградской АЭС. Это означает, что проект соответствует необходимым экологическим требованиям, сообщили 23 декабря в концерне «Росэнергоатом» (входит в структуру Росатома), который является оператором всех АЭС в России.



В сообщении уточняется, что следующим этапом станет получение лицензии непосредственно на сооружение энергоблоков № 7 и № 8. Это планируется сделать в 2023 году. После этого на площадке ЛАЭС начнётся основной период строительства.

