Петербуржец избежал наказания за нацистское поздравление. Суд развернул полицию на машине времени

Пушкинский районный суд рассмотрел дело Сергея Юшкова, которому вменяли публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ (
Из протокола следует, что Юшков 1 мая прошлого года с мобильника опубликовал на своей страничке сообщение во «ВКонтакте». В нем мужчина поздравлял друзей и «всех сторонников национал-социалистических взглядов» с 1 Мая, не забыв прикрепить картинку с нацистской атрибутикой. Суд в ноябре прочитал материалы и вернул их составителям. 20 декабря они вернулись в суд.
Суд разъяснил полиции, что Юшков опубликовал поздравление в мае 2021 года, а протокол составлен по