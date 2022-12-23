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    Петербуржец избежал наказания за нацистское поздравление. Суд развернул полицию на машине времени

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    Пушкинский районный суд рассмотрел дело Сергея Юшкова, которому вменяли публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Административка разбилась о непробиваемых полицейских. Подробности 23 декабря рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Из протокола следует, что Юшков 1 мая прошлого года с мобильника опубликовал на своей страничке сообщение во «ВКонтакте». В нем мужчина поздравлял друзей и «всех сторонников национал-социалистических взглядов» с 1 Мая, не забыв прикрепить картинку с нацистской атрибутикой. Суд в ноябре прочитал материалы и вернул их составителям. 20 декабря они вернулись в суд.

    Суд разъяснил полиции, что Юшков опубликовал поздравление в мае 2021 года, а протокол составлен по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, которая вступила в силу в марте 2022 года. Производство по делу прекращено.

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