Финны ждут эпизодических пробок на границе с Россией

Новогодние праздники могут привести к увеличению потока на российско-финской границе, считает руководитель Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии капитан Антти Кукконен.



«В целом, Рождество и новогодние праздники пройдут как обычно и, по-видимому, не принесут особых изменений в работе, — заявил Кукконен финским СМИ. — Эпизодически, да, [пробки могут быть], но вероятность длительных заторов мала».



Трафик должны обеспечить студенты, обладатели гражданства России и Финляндии, а также рабочих виз, которые поедут в РФ на праздники, а потом будут возвращаться обратно. Около 5 % в нынешнем трафике это транзитники — те, кто через Финляндию улетает в другие страны за пределами Шенгена — об этой схеме писала «Фонтанка». Российских туристов в страну не пускают.

