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    «Газпром нефть» открыла в Петербурге высокотехнологичный комплекс управления арктической платформой «Приразломная»

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    Высокотехнологичный комплекс управления «Приразломной» — единственной нефтедобывающей платформой на шельфе российской Арктики — открыла в Петербурге «Газпром нефть». Центр вошел в состав научно-технического кластера компании. Его запуск позволит «Газпром нефть шельфу» — оператору проекта «Приразломное» — значительно увеличить скорость и эффективность принятия решений в управлении отдаленной на несколько тысяч километров платформой в ледовых полях Баренцева моря.

    Платформа «Приразломная» ведет добычу нефти в сложных условиях дрейфующих ледовых полей и обеспечивает полный технологический цикл: от бурения и добычи до отгрузки готовой продукции.

    Комплекс управления «Приразломной» круглосуточно в режиме онйлан координирует все производственные процессы платформы, сообщает пресс-служба «Газпром нефти». Для этого специалисты создали цифровую модель Приразломного месторождения, буквально цифрового двойника платформы.

    Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»
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    «В Петербурге мы уже располагаем центрами, которые с помощью современных цифровых решений позволяют на качественно новом уровне управлять всеми технологическими процессами — от геологоразведочных работ до полного сопровождения строительства скважин. Первый и единственный в России Центр управления добычей на шельфе органично дополняет этот научно-технический кластер и помогает максимально эффективно реализовать потенциал наших активов даже в суровых условиях Арктики, обеспечить технологическое лидерство компании и достижение ее стратегических целей», — комментирует директор дирекции по добыче «Газпром нефти» Сергей Доктор.

    «Центр управления добычей на шельфе позволяет нам более эффективно управлять операционной деятельностью на Приразломном месторождении. Благодаря работе кросс-функциональной команды и современным IT-инструментам мы снижаем риски и максимально используем его потенциал», — говорит генеральный директор «Газпром нефть шельфа» Игорь Рустамов.

    Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

    Приразломное нефтяное месторождение расположено в юго-восточной части Баренцева моря в 60 км от берега. Извлекаемые запасы нефти составляют 79 млн тонн. Лицензия на разработку Приразломного месторождения принадлежит ООО «Газпром нефть шельф», которое является дочерним обществом «Газпром нефти». Промышленная разработка Приразломного месторождения начата в декабре 2013 года.

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