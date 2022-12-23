«Газпром нефть» открыла в Петербурге высокотехнологичный комплекс управления арктической платформой «Приразломная»

Высокотехнологичный комплекс управления «Приразломной» — единственной нефтедобывающей платформой на шельфе российской Арктики — открыла в Петербурге «Газпром нефть». Центр вошел в состав научно-технического кластера компании. Его запуск позволит «Газпром нефть шельфу» — оператору проекта «Приразломное» — значительно увеличить скорость и эффективность принятия решений в управлении отдаленной на несколько тысяч километров платформой в ледовых полях Баренцева моря.



Платформа «Приразломная» ведет добычу нефти в сложных условиях дрейфующих ледовых полей и обеспечивает полный технологический цикл: от бурения и добычи до отгрузки готовой продукции.

