«Газпром нефть» открыла в Петербурге высокотехнологичный комплекс управления арктической платформой «Приразломная»

Высокотехнологичный комплекс управления «Приразломной» — единственной нефтедобывающей платформой на шельфе российской Арктики — открыла в Петербурге «Газпром нефть». Центр вошел в состав научно-технического кластера компании. Его запуск позволит «Газпром нефть шельфу» — оператору проекта «Приразломное» — значительно увеличить скорость и эффективность принятия решений в управлении отдаленной на несколько тысяч километров платформой в ледовых полях Баренцева моря.
Платформа «Приразломная» ведет добычу нефти в сложных условиях дрейфующих ледовых полей и обеспечивает полный технологический цикл: от бурения и добычи до отгрузки готовой продукции.
Комплекс управления «Приразломной» круглосуточно в режиме онйлан координирует все производственные процессы платформы, сообщает пресс-служба «Газпром нефти». Для этого специалисты создали цифровую модель Приразломного месторождения, буквально цифрового двойника платформы.
«В Петербурге мы уже располагаем центрами, которые с помощью современных цифровых решений позволяют на качественно новом уровне управлять всеми технологическими процессами — от геологоразведочных работ до полного сопровождения строительства скважин. Первый и единственный в России Центр управления добычей на шельфе органично дополняет этот научно-технический кластер и помогает максимально эффективно реализовать потенциал наших активов даже в суровых условиях Арктики, обеспечить технологическое лидерство компании и достижение ее стратегических целей», — комментирует директор дирекции по добыче «Газпром нефти» Сергей Доктор.
«Центр управления добычей на шельфе позволяет нам более эффективно управлять операционной деятельностью на Приразломном месторождении. Благодаря работе кросс-функциональной команды и современным IT-инструментам мы снижаем риски и максимально используем его потенциал», — говорит генеральный директор «Газпром нефть шельфа» Игорь Рустамов.