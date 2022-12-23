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    «Ситимобил» подтвердил утечку фотографий паспортов своих водителей

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    Около 4 тысяч фотографий паспортов водителей такси «Ситимобил» оказались в открытом доступе. В компании подтвердили произошедшее, приняли ответственность за происходящее и начали проводить собственное расследование. Об этом 23 декабря сообщает «Коммерсантъ».

    «По результатам расследования будет применено дисциплинарное взыскание к ответственным. Мы в любом случае берем на себя ответственность за происходящее, так как мы отвечаем за безопасность данных на наших ресурсах», — заявили в «Ситимобиле».

    Также представители сервиса уточнили, что собираются рассказать о произошедшем Роскомнадзору, руководство компании создало «штаб по детальному разбору данной ситуации».

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