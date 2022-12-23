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    «Чудес не бывает». В Карелии умер ребёнок, которого два года назад жестоко избил отец

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    В республиканской детской больнице имени И.Н. Григовича в Петрозаводске скончался ребёнок, которого два года назад жестоко избил собственный отец. О смерти юного пациента, за жизнь которого всё это время боролись врачи, сообщил 23 декабря на своей странице «ВКонтакте» глава республиканского минздрава Михаил Охлопков.

    «Врачи понимали, что нет никаких надежд. Но сделали всё возможное и невозможное, чтобы продлить ему жизнь. Несмотря на то, что он находился в вегетативном состоянии, он был даже снят на некоторое время с аппарата ИВЛ», — рассказал министр, констатировав, что «чудес не бывает».

    Преступление было совершено в конце сентября 2020 года: пьяный отец жестоко избил четырёхмесячного Артёма в тот момент, пока матери не было дома. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, суд ранее приговорил мужчину к шести годам колонии.

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