«Чудес не бывает». В Карелии умер ребёнок, которого два года назад жестоко избил отец

В республиканской детской больнице имени И.Н. Григовича в Петрозаводске скончался ребёнок, которого два года назад жестоко избил собственный отец. О смерти юного пациента, за жизнь которого всё это время боролись врачи, сообщил 23 декабря на своей странице «ВКонтакте» глава республиканского минздрава Михаил Охлопков.



«Врачи понимали, что нет никаких надежд. Но сделали всё возможное и невозможное, чтобы продлить ему жизнь. Несмотря на то, что он находился в вегетативном состоянии, он был даже снят на некоторое время с аппарата ИВЛ», — рассказал министр, констатировав, что «чудес не бывает».

