В Кремле рассказали о прогрессе в одной из целей спецоперации на Украине

Россия существенно продвинулась в демилитаризации Украины — это одна из целей специальной военной операции ВС РФ на Украине. Об этом 23 декабря рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации», — ответил пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС).

Накануне президент Владимир Путин заявил, что «украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется». Пресс-секретарю главы государства задали вопрос: можно ли считать это выполнением одной из целей спецоперации?