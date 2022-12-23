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    Боевые действия на Украине

    В Кремле рассказали о прогрессе в одной из целей спецоперации на Украине

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    Россия существенно продвинулась в демилитаризации Украины — это одна из целей специальной военной операции ВС РФ на Украине. Об этом 23 декабря рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

    «Можно констатировать, что здесь существенное продвижение — в демилитаризации», — ответил пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС).

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что «украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется». Пресс-секретарю главы государства задали вопрос: можно ли считать это выполнением одной из целей спецоперации?

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