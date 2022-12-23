В «Фонде доноров» рассказали, где в Петербурге можно сдать кровь перед праздниками и в новогодние каникулы

«Фонд доноров» опубликовал информацию о том, когда и где в Северной столице можно сдать кровь перед Новым годом, во время праздников и после каникул.



В фонде отметили, что необходимо создать достаточный запас компонентов крови перед длинными праздничными выходными — именно на этот период чаще всего выпадает наибольшее количество травм и несчастных случаев, требующих донорской крови. Кроме того, в больницах на праздники остаются взрослые и дети, которым регулярно требуется переливание крови. При этом активность доноров снижается, а из-за длительных каникул нередко возникает дефицит компонентов крови.



Большинство отделений переливания будут работать практически до самого Нового года, а некоторые — даже выйдут в праздничный период, чтобы принять доноров, которые соблюдали здоровый образ жизни во время всенародных гуляний.

