В «Фонде доноров» рассказали, где в Петербурге можно сдать кровь перед праздниками и в новогодние каникулы

«Фонд доноров» опубликовал информацию о том, когда и где в Северной столице можно сдать кровь перед Новым годом, во время праздников и после каникул.
В фонде отметили, что необходимо создать достаточный запас компонентов крови перед длинными праздничными выходными — именно на этот период чаще всего выпадает наибольшее количество травм и несчастных случаев, требующих донорской крови. Кроме того, в больницах на праздники остаются взрослые и дети, которым регулярно требуется переливание крови. При этом активность доноров снижается, а из-за длительных каникул нередко возникает дефицит компонентов крови.
Большинство отделений переливания будут работать практически до самого Нового года, а некоторые — даже выйдут в праздничный период, чтобы принять доноров, которые соблюдали здоровый образ жизни во время всенародных гуляний.
«Предновогодняя пора, отличное время для сдачи крови, ведь два дополнительных дня к новогодним каникулам — это хороший подарок от Деда Мороза! Если вы здоровы и готовы сдать кровь — внесите визит на станцию переливания крови в свой календарь. Это будет, возможно, самый ценный подарок, который вы подарите кому-либо в этом году», — сказали в «Фонде доноров».
Донором может стать любой дееспособный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом более 50 кг, не имеющий противопоказаний. При сдаче крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. В некоторых отделениях требуется регистрация в Петербурге и предварительная запись.
Со списком и расписанием работы пунктов переливания можно ознакомиться здесь.
На сайте «Фонда доноров» можно ознакомиться с информацией о противопоказаниях и о подготовке к донации.