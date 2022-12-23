Смертельное ДТП на М-10 под Тверью: в замесе из нескольких машин скорая ушла под фуру

Смертельное ДТП произошло 23 декабря на автодороге М-10 «Россия», на участке объезда Твери. В сторону Петербурга образовалась пробка.

По данным прокуратуры Тверской области , в районе населенного пункта Никулино столкнулись два грузовых автомобиля, один легковой и карета скорой помощи. На кадрах в соцсетях ведомства видно, что скорая частично ушла под фуру. Прокуратура взяла расследование на контроль.

«Твериград» со ссылкой на УМВД сообщает, что в ДТП на 171-м километре погиб один человек, трое пострадали. ТАСС со ссылкой на УМВД пишет об одном погибшем и четырёх пострадавших.



По данным «Яндекс.Карт», пробка в сторону Петербурга составляет около 2 километров.

