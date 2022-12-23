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    Хозяин трёх дорогих машин накопил 475 исполнительных производств — из-за скорости. Взыскание денег не работало, применили арест

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    Денежные взыскания на смогли воздействовать на любителя скорости из Пушкина. В итоге приставы решили его арестовать. Он провёл в заключении двое суток. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба ГУФССП по Санкт-Петербургу.

    40-летний житель Пушкина — владелец трех престижных автомобилей и злостный нарушитель скоростного режима. Нарушения фиксировал Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, штрафы (их накопилось на 308 тысяч рублей) водитель не оплачивал. Пушкинский отдел ГУФССП возбудил в отношении гражданина в общей сложности 475 исполнительных производств. Деньги неоднократно взыскивали в принудительном порядке, списывая с банковских счетов должника. Но ему это было ни по чём, он продолжал собирать новые штрафы.

    В итоге сотрудники ГИБДД составили протокол по статье 20.25 КоАП РФ — за уклонение от исполнения административного наказания. Мировой судья признал мужчину виновным и вынес решение — поместить под административный арест на двое суток. Этот срок нарушитель провёл в изоляторе.

    За 11 месяцев этого года судебные приставы Петербурга взыскали более 875 миллионов рублей административных штрафов, в том числе наложенных Госавтоинспекцией.

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