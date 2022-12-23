Металлический сейф, прикрученный к стене, похитили из дома бизнесмена в Сестрорецке

Гендиректор фирмы, которая занимается картографическими работами, в том числе и для государства, заявил в полицию о краже из дома.



Наряд он вызвал в частный дом в Сестрорецке через 112 накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 декабря. Там он рассказал, что, пока он был на работе с десяти до шести вечера, кто-то сломал решетку на двери балкона первого этажа. Затем вор целенаправленно поднялся на второй этаж, зашел в кладовку и там смог похитить металлический ящик, который был вкручен в стену шкафа.

