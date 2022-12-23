    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Пасмурно, снег с дождем

    Ощущается как -1

    1 м/с, вос

    748мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd72.13eur76.64

    Металлический сейф, прикрученный к стене, похитили из дома бизнесмена в Сестрорецке

    3408
    обсудить

    Гендиректор фирмы, которая занимается картографическими работами, в том числе и для государства, заявил в полицию о краже из дома.

    Наряд он вызвал в частный дом в Сестрорецке через 112 накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 декабря. Там он рассказал, что, пока он был на работе с десяти до шести вечера, кто-то сломал решетку на двери балкона первого этажа. Затем вор целенаправленно поднялся на второй этаж, зашел в кладовку и там смог похитить металлический ящик, который был вкручен в стену шкафа.

    Ущерб от кражи устанавливается.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close