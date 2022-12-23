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    Мобилизация

    Сельчанин пытался поджечь военкомат в Забайкалье в ночь на 22 сентября. Суд вынес решение

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    В Забайкальском крае осуждён мужчина, который пытался поджечь здание военкомата в знак протеста против частичной мобилизации. Его оштрафовали, передаёт 23 декабря ТАСС со ссылкой на Кыринский районный суд.

    Житель села Кыра в ночь с 21 на 22 сентября подошёл к военкомату Акшинского и Кыринского районов и бросил в фасад бутылку с маслянистой зажигательной смесью. Причина, как говорится в информации суда, — «негативное отношение к проведению частичной мобилизации». Здание не загорелось.

    В отношении мужчины было возбуждено административное дело по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ). Суд счёл его виновным и назначил штраф в 20 тысяч рублей. Мужчина признал вину.

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    ПоджогМобилизацияПоджог военкомата
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