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    Российские специалисты, проверяющие грузы зерновой сделки в Стамбуле, отравились дымом

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    Три российских специалиста, работающие в совместном координационном центре (СКЦ), отравились дымом для обработки зерна в ходе проверки кораблей и грузов в рамках «зерновой сделки». Об этом 22 декабря сообщили в МИД РФ.

    «Некоторые суда не проходят сразу необходимую проверку, в том числе из-за неправильно оформленной документации на перевозку грузов и высокого уровня фумигации в трюмах. Три наших специалиста уже отравились дымом для обработки зерна», — рассказали в российском МИД.

    Российские специалисты работают в строгом соответствии с установленными правилами — каждая сторона «зерновой сделки» ежедневно выставляет по три группы, включающие по два инспектора.

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