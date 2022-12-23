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    Новак назвал ответные меры России на введение потолка цен на нефть

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    Россия в ответ на введение потолка цен запретит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдать это условие в контрактах. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

    «В рамках этого указа — запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», — сказал Новак.

    Также он добавил, что РФ готова пойти на частичное сокращение добычи нефти в начале 2023 года — на 500–700 тысяч баррелей в сутки.

    «Это для нас примерно 5–7 процентов», — добавил вице-премьер.

    В начале декабря в силу вступили нефтяные санкции. ЕС перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, страны G7, Австралия и ЕС ввели ограничение цены на нефть при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую перевозить и страховать запрещено.

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