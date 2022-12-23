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    Патриарх призвал закрепить законодательно отсрочку от мобилизации для священников

    1986
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    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал закрепить в российском законодательстве отсрочку от мобилизации для священнослужителей. Об этом он 22 декабря заявил во время доклада на Епархиальном собрании.

    Задача духовенства, по его словам, не в том, чтобы брать оружие и участвовать в боевых действиях. Это очевидно многим в руководстве страны, добавил он. В ходе частичной мобилизации удалось добиться отсрочки от призыва для священнослужителей на время пребывания в священном сане.

    «Святые каноны Церкви строго запрещают священнослужителям вступать на военную службу», — отметил патриарх Кирилл.


    Он выразил сожаление, что в законодательстве отсрочки от мобилизации для представителей духовенства не предусмотрено.

    «Считаю важным, чтобы данное решение было закреплено. Мною уже дано соответствующее поручение Правовому управлению Московской Патриархии», — заявил глава РПЦ.

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