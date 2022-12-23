Сходить к наркологу, встретить зайца и не свихнуться. Что успеют до Нового года известные петербуржцы

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





До Нового года осталось совсем немного, а дел невпроворот. Подарки, дом, семьи, дети, и работы — непочатый край. Кажется, мы знаем, как вам помочь. «Фонтанка» спросила у известных петербуржцев, что они хотят успеть сделать до 1 января, и составила чек-лист. Все успеть невозможно, да и пытаться не стоит. Но иметь ориентир — уже неплохо.



Позаботиться о близких

«В течение года очень мало уделял внимания родным, близким, друзьям. Хочется их всех успеть поздравить перед Новым годом, что-то теплое сказать. Просто пообщаться. Кому-то из ребят уже полгода не звонил. Набрать, поговорить. Попытаюсь это сделать», — поделился планами губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.



Лидер группы Billy’s band Билли Новик уверен в том, что главное — общение: «Мне бы хотелось успеть встретить всех моих любимых людей. Это самое главное: наше общение, наши встречи. Кто знает, сколько нам еще отпущено. Так что всем добра, по возможности, и хорошего настроения».



Проявить заботу о других

«Одно слово хочу вам сказать: не отворачивайтесь. Не отворачивайтесь от тех людей, кому нужна помощь сегодня или завтра. Не важно, насколько вы близки с этими людьми. Важно, чтобы вы не проходили мимо. И тогда мы спасем нашу страну, наше общество, наших детей. Нет чужих детей. Все дети — это наши дети», — говорит депутат Законодательного собрания Павел Крупник.

«Чтобы совершить чудо, не нужно быть магом и волшебником, главное — иметь доброе сердце и желание помогать тому, кому эта помощь необходима, и тогда мир станет намного светлее», — уверена директор 631-й гимназии Марина Топунова.



Закончить рабочие дела

«До Нового года я хочу успеть закончить все дела и успеть спокойно отпраздновать Новый год с семьей», — рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

«До Нового года мы собираемся, безусловно, выполнить все текущие планы по программам газификации и догазификации — это значит, что еще сотни тысяч россиян получат газ в плиту, газ в котел. И, конечно, нарядить ёлку, собраться большой семьей с родителями, детьми и внуками, подвести итоги уходящего года и пожелать всем крепкого здоровья, успехов и радости!» — поделился планами генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.



Художественный руководитель «Мюзик-холла» Фабио Мастранджело тоже весь в работе, но именно она дает ему энергию: «Хочу успеть продирижировать еще 10 или 12 концертов до конца года. Это много. Но музыка всегда передает очень много энергии, поэтому я уверен, что все будет как надо».

Заняться любимым делом

У главного синоптика Петербурга Александра Колесова даже внетрудовые планы зависят от погоды: «Хотелось бы начать лыжный сезон перед Новым годом, а не после него, как это обычно бывает». Кроме свободного времени для этого требуется снег — больше, чем 4–5 см.



«Заветная мечта у нас очень простая — сводить нашу малышню на хоккей. Очень хочется посмотреть игру любимого СКА с клубом ЦСКА. Потому что старший внук занимается хоккеем, но сейчас у него возникли мысли: а не заняться ли футболом? Вообще для нас спорт — это праздник, отвлечение, поэтому закончить 2022 год в семье, с внуками, хотелось бы именно игрой нашей хоккейной питерской команды и дождаться победы СКА вместе с внуками», — рассказала Марина Кальгина, генеральный директор кондитерской «Тройка».



Украсить город, дом или офис

Глава комитета по печати Владимир Рябовол считает, что в Петербурге все еще есть над чем работать в плане украшения: «Перед Новым годом очень хочется успеть украсить наш город, чтобы он выглядел замечательным, торжественным, очень атмосферным. В первую очередь для наших детей, для семей и для туристов, которые приезжают в город».

Запастись подарками (можно совместить с прогулкой по городу)

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский помимо работы собирается уделить время городу: «Я хочу успеть запасти новогодние подарки, но не только. Еще попасть в пирожковую на Московском проспекте и устроить праздник поедания пирожков, запивая их кофе с молоком из бачка. И еще на Большую Конюшенную за пышками». Кстати, парламентарий собирается не только провести время с книгой, но и посмотреть фильм «Аватар. Путь воды».



Подарить окружающим немного позитива

«Я хочу веселить народ на трубе, на аккордеоне. Играть гимн Петербурга, гимн России, «Смуглянку», «Катюшу», популярные песни. Еще мы с семьей сходим в Эрмитаж, Русский музей и Константиновский дворец», — рассказал уличный музыкант дядя Миша (Михаил Тюменцев).

Разобраться со здоровьем

«Я по врачам ещё хочу до Нового года успеть походить. К остеопату: у меня с лета болит шея, постоянный щелчок справа в области 2-го и 3-го позвонка. К лору: после перенесённой недавно ОРВИ непонятной этиологии немного оглох на одно ухо. Пусть продуют, прочистят. Ещё на колено вчера встал неудачно, тоже щёлкает и болит при резком сгибании, хорошо бы сделать рентген или МРТ. Ещё привиться от гриппа хочу. Да и с наркологом перед Новым годом проконсультироваться не вредно», — рассказал лидер группы «Кирпичи» Вася Васин.



Поздравить тех, кто совмещает Новый год с личным

«Новый год в нашей семье — дело особенное. 31 декабря родился мой тесть, поэтому вечером мы все собираемся за праздничным столом, отмечаем день рождения и встречаем новый год. Важно успеть купить подарок каждому в семье, а тестю — особенно! А еще 31 декабря наша труппа успевает станцевать «Щелкунчик» — это тоже добрая традиция, которая помогает погрузиться в сказку», — рассказал Андриан Фадеев, заслуженный артист РФ, художественный руководитель Театра балета имени Леонида Якобсона.

Съездить за город

У зоолога Павла Глазкова множество семейных планов: и сына-футболиста поддержать, и мебель для дочери сделать, и жене-органисту помочь. Но даже среди них семья не забудет о природе: «У нас традиция: за несколько дней до Нового года мы всей семьей едем в лес. Нам всегда везет. В позапрошлом году встретили семью кабанов, а в прошлом году — трех лосей. В этом, надеюсь, встретим зайца. Хочу для своих репортажей в канун Года зайца снять этого ушастого красавчика. Уже сделал специальные кормушки в лесу, как раз в этих местах хотим погулять».



Расставить точки над «i»

Актер Олег Алмазов предпочитает оставлять нерешенные вопросы в прошлом году и не брать с собой в новый: «Я раньше до Нового года долги собирал денежные, такой удачный повод, чтобы не брать с собой в новый год вот это вот все, и, надо сказать, народ относился с пониманием. Но в этом году у меня язык не повернется просить денег, которых и так у людей нет. В дружеских отношениях сейчас у меня есть пара неприятных ситуаций, которые я категорически не собираюсь вносить в новый год. До него я хочу повстречаться с товарищами, с которыми есть недомолвки, и расставить точки над «i». Собираюсь с силами, ибо разговор не из приятных, но я чувствую, что надо».



Найти новые форматы отдыха

«До конца года я планирую съездить в Москву, провести последние экскурсии там. У меня уже третий год подряд новогодняя экскурсия 31-го, на которую приходит масса людей, что крайне удивительно в такую погоду. Меняется формат отдыха. Алкоголь отходит на второй план или, по крайней мере, прекрасно сочетается с культурным досугом», — рассказал экскурсовод Павел Перец.



Позаботиться о безопасности

«Я, как советник по вопросам права, советую вам всегда иметь под рукой визитку с телефоном адвоката, чтобы все грозы и ненастья прошли мимо вас, чтобы найти выход из любой, казалось бы безнадежной, ситуации. Но самое главное в эти суетные дни — успеть сделать добро родным и близким и тем, кто нуждается в вашей помощи. Помощь может быть любой, но она бесценна, если от чистого сердца, и воздастся вам сторицей. Можно, например, оказать посильную помощь нашим бойцам в госпиталях Петербурга. Желаю всем в новом году стать чуточку добрее, и вы станете счастливее», — советует адвокат Елена Тимашова.

Помнить не только о других, но и о себе

«До Нового года я хочу успеть позвонить всем друзьям, поздравить всех родственников, купить все подарки… И я это обязательно не успею сделать. Самое главное — вспомнить о себе: подойти к зеркалу, посмотреть и поздравить самого себя с наступающим Новым годом», — говорит капитан команды «Что? Где? Когда», главный редактор «Панорама ТВ» Алексей Блинов.



Не свихнуться

Артист театра «Лицедеи» Анвар Либабов напомнил о простых и одновременно очень сложных вещах: «Я хочу успеть до Нового года убрать снег. И простые вещи: между гастролями и новогодними елками надо успеть нарядить елку, купить подарки, мандарины, салаты. Успеть остаться самим собой в такое-то время. Не свихнуться бы нам».

Новогодний чек-лист «Фонтанки»



Фото: Светлана Григошина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



