    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, ю-з

    749мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd72.13eur76.64

    Сотрудника немецкой разведки арестовали как российского шпиона

    1374
    2 комментария

    В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) разоблачили собственного сотрудника, который мог откровенничать с чужой разведкой.

    Как сообщает генеральная прокуратура страны 22 декабря, государственную измену вменили гражданину Германии, задержанному в Берлине. По версии властей, Карстен Л. будучи работником разведки страны, передал российским спецслужбам информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности.

    Сведения, которые в Германии являются гостайной, Москва якобы получила в этом году.

    Обыски прошли в квартире и на рабочем месте подозреваемого и ещё одного человека — его роль в деле не уточняется.

    Ордер на арест был выдан накануне, 22 декабря мужчина заключён под стражу до суда.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close