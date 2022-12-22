Сотрудника немецкой разведки арестовали как российского шпиона

В Федеральной разведывательной службе Германии (BND) разоблачили собственного сотрудника, который мог откровенничать с чужой разведкой.
Как сообщает генеральная прокуратура страны 22 декабря, государственную измену вменили гражданину Германии, задержанному в Берлине. По версии властей, Карстен Л. будучи работником разведки страны, передал российским спецслужбам информацию, полученную в ходе своей профессиональной деятельности.
Сведения, которые в Германии являются гостайной, Москва якобы получила в этом году.
Обыски прошли в квартире и на рабочем месте подозреваемого и ещё одного человека — его роль в деле не уточняется.
Ордер на арест был выдан накануне, 22 декабря мужчина заключён под стражу до суда.