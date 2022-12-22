В Москве задержали более 140 рептилий, земноводных, членистоногих и беспозвоночных, которые прилетели «зайцами»

Большую партию незаконно ввезенных экзотических животных задержали 22 декабря в московском аэропорту Жуковский. Рептилий, амфибий и прочую живность передали в Центр реабилитации диких животных столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, сообщили 22 декабря в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
Все «нелегалы» прилетели в столицу без ветеринарных документов «зайцами» из Казахстана. Отмечается, что животных вез пассажир, который следовал в Россию, предположительно, из Таиланда.
Оперативно-розыскной отдел задержал партию рептилий, амфибий и беспозвоночных, среди них змеи, ящерицы, лягушки, скорпионы, сколопендры, крабы, моллюски, мокрицы, слизни, пауки, муравьи, саранча и тараканы. Некоторые виды изъятых животных ядовиты. Так, яд вьетнамской сколопендры опасен для взрослого человека и может убить ребенка.
Состояние всех животных признано неудовлетворительным.