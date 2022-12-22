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    Reuters: Компания Kellogg продаст свой бизнес в России «Черноголовке»

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    Американская компания Kellogg, производящая чипсы Pringles, а также сухие завтраки и снеки под брендами «Любятово», Extra, Dinosaurs, продает свой бизнес в России производителю напитков «Черноголовка». Об этом 22 декабря сообщает Reuters со ссылкой на представителей компании.

    «Черноголовка» в комментарии агентству заявила, что подписала с Kellogg обязывающий договор. Kellogg отметила, что сделка, о сумме которой не сообщается, подлежит согласованию со стороны властей.

    В России в 2008 году Kellogg выкупила шесть предприятий у United Bakers. Сейчас компания управляет тремя заводами в Воронеже, Пскове и Вязьме, где выпускает продукты под брендом «Любятово».

    В марте стало известно, что Kellogg приостановила поставки своей продукции в Россию, а также прекратила инвестиции. Чипсы Pringles не выпускались в России, а завозились с пяти производств, расположенных в США, Бельгии, Малайзии, Польше и Китае.

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