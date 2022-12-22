Сенат США внес в проект бюджета поправку об изъятии в пользу Киева активов российского бизнеса

Инициативу, которая позволяет изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине, включил в законопроект федерального бюджета на 2023 год Сенат Конгресса США. Голосование состоялось 22 декабря.



Как написал в соцсети журналист телеканала C-SPAN Крейг Каплан, поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи, Сенат одобрил единогласно.



Итоговый проект бюджета Сенат рассмотрит 23 декабря.

