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    Сенат США внес в проект бюджета поправку об изъятии в пользу Киева активов российского бизнеса

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    Инициативу, которая позволяет изымать замороженные в результате санкций активы бизнесменов РФ для их передачи Украине, включил в законопроект федерального бюджета на 2023 год Сенат Конгресса США. Голосование состоялось 22 декабря.

    Как написал в соцсети журналист телеканала C-SPAN Крейг Каплан, поправку, позволяющую конфисковать и продавать активы российских олигархов для их передачи Украине для гуманитарной и военной помощи, Сенат одобрил единогласно.

    Итоговый проект бюджета Сенат рассмотрит 23 декабря.

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