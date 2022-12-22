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    В электричке по дороге в Петербург умер машинист

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    Утренняя электричка из Мги в Ленинградской области на полтора часа опоздала в Петербург 22 декабря из-за трагедии в кабине поезда. Об этом «Фонтанке» сообщили в ОЖД.

    Электропоезд 6863 отправился из Мги по расписанию в восьмом часу утра. Примерно через пятнадцать минут, на станции Пелла, машинист сообщил о плохом самочувствии.

    На место вызвали скорую. Мужчина её не дождался. Приехавшая бригада медиков констатировала смерть.

    Поезд продолжил путь с другим машинистом. В Обухово состав, который ждали около восьми часов утра, прибыл на 91 минуту позже.

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