В электричке по дороге в Петербург умер машинист

Утренняя электричка из Мги в Ленинградской области на полтора часа опоздала в Петербург 22 декабря из-за трагедии в кабине поезда. Об этом «Фонтанке» сообщили в ОЖД.



Электропоезд 6863 отправился из Мги по расписанию в восьмом часу утра. Примерно через пятнадцать минут, на станции Пелла, машинист сообщил о плохом самочувствии.



На место вызвали скорую. Мужчина её не дождался. Приехавшая бригада медиков констатировала смерть.



Поезд продолжил путь с другим машинистом. В Обухово состав, который ждали около восьми часов утра, прибыл на 91 минуту позже.

