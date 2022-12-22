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    Боевые действия на Украине

    В ходе спецоперации погиб хоккейный судья из Петербурга

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    Голкипер и хоккейный судья из Петербурга погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 22 декабря сообщили в официальной группе ХК «Нефтехимик».

    В посте говорится, что Антон Новиков был воспитанником ДЮСШ «Нефтехимик» в Нижнекамске, но последние 10 лет молодой человек жил в Северной столице. Здесь он судил матчи в городской хоккейной лиге, где был главным рефери и провел более тысячи игр. Стоял мужчина и на воротах, в его активе более сотни игр СПбХЛ.

    Фото: Хоккейный клуб «Нефтехимик» (Нижнекамск)
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    «Антон рос в спортивной семье, и в хоккейной среде Нижнекамска его знали многие. Общительный, вежливый, целеустремленный, всегда готовый прийти на помощь — именно таким мы запомним его. ХК «Нефтехимик» выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя», — говорится в сообщении клуба.

    Фото: Хоккейный клуб «Нефтехимик» (Нижнекамск)

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