В ходе спецоперации погиб хоккейный судья из Петербурга

Голкипер и хоккейный судья из Петербурга погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом 22 декабря сообщили в официальной группе ХК «Нефтехимик».



В посте говорится, что Антон Новиков был воспитанником ДЮСШ «Нефтехимик» в Нижнекамске, но последние 10 лет молодой человек жил в Северной столице. Здесь он судил матчи в городской хоккейной лиге, где был главным рефери и провел более тысячи игр. Стоял мужчина и на воротах, в его активе более сотни игр СПбХЛ.

