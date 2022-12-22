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    «Такие люди представляют для нас опасность». Путин высказался о тех, кто держит замки и счета за границей

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    Запад вводит санкции против российского бизнеса, чтобы поднять его против государства. Предприниматели должны работать на благо своей страны, а не думать о заграничном имуществе, считает президент РФ Владимир Путин.

    «Люди, которые живут в этой стране, должны жить интересами своей страны. Совсем не обязательно каждому иметь арестованный за границей корабль или замок на Средиземном море в Лондоне. Если человек здесь живет и связывает свою жизнь и жизнь детей с этой страной – это одно дело. А если он просто деньги вынимает, а все там, то он дорожит не страной, где он живет, дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах. Такие люди представляют для нас опасность», – сказал Путин 22 декабря журналистам.

    При этом он отметил, что большая часть представителей бизнеса являются патриотами России, которые стремятся работать на благо страны, развивая экономику и создавая рабочие места.

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