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    Боевые действия на Украине

    «Чем быстрее, тем лучше». Путин высказался о возможности переговоров с Украиной

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    Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, это позиция Киева. Об этом 22 декабря заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

    «Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами. <…> Рано или поздно любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого не отказываемся», — сказал он.

    При этом Путин отметил, что украинские власти «сами себе запретили» вести какие-либо переговоры с Москвой.

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