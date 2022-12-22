«Чем быстрее, тем лучше». Путин высказался о возможности переговоров с Украиной

Россия не отказывалась от переговоров с Украиной, это позиция Киева. Об этом 22 декабря заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.



«Все вооруженные конфликты заканчиваются переговорами. <…> Рано или поздно любые стороны, находящиеся в состоянии конфликта, договариваются. Чем быстрее это осознание придет к тем, кто нам противостоит, тем лучше. Мы-то от этого не отказываемся», — сказал он.



При этом Путин отметил, что украинские власти «сами себе запретили» вести какие-либо переговоры с Москвой.

