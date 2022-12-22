«Ширше и глыбже». Путин высказался о возможности большей вовлеченности США в ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин считает, что США всегда были вовлечены в конфликт на Украине и еще со времен распада СССР они работают над тем, чтобы «стравливать» народы.



«Можно ли говорить о большей вовлеченности США? Я бы, позвольте пошутить, предложил посмотреть на проблему ширше и глыбже. Они давно этим занимаются, они давно вовлечены в процессы на постсоветском пространстве», — сказал он журналистам. Президент РФ считает, что США удалось достичь результата в своих попытках разобщить русский и украинский народы.