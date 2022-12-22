Путин: Россия прошла год уверенно, нет сомнений, что наши цели будут достигнуты

Президент РФ Владимир Путин подвел итоги 2022 года. Глава государства считает, что страна прошла его уверенно и выполнит поставленные на 2023 год задачи.



«Всегда хочется большего. В целом Россия прошла год уверенно, нет озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит решить задачи следующего года. Все, что связано с СВО, — вынужденная мера», — сказал Путин журналистам 22 декабря.



Он отметил, что в экономике не происходит катастрофы. РФ демонстрирует показатели лучше, чем во многих странах G20. «Это не с неба упало, это результат работы правительства, бизнеса и общества, которое демонстрирует единство».

