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    Путин: Россия прошла год уверенно, нет сомнений, что наши цели будут достигнуты

    1978
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    Президент РФ Владимир Путин подвел итоги 2022 года. Глава государства считает, что страна прошла его уверенно и выполнит поставленные на 2023 год задачи.

    «Всегда хочется большего. В целом Россия прошла год уверенно, нет озабоченностей, что нынешняя ситуация не позволит решить задачи следующего года. Все, что связано с СВО, — вынужденная мера», — сказал Путин журналистам 22 декабря.

    Он отметил, что в экономике не происходит катастрофы. РФ демонстрирует показатели лучше, чем во многих странах G20. «Это не с неба упало, это результат работы правительства, бизнеса и общества, которое демонстрирует единство».

    «У меня нет никаких сомнений, что цели будут достигнуты», — добавил Путин.

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