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    В Казани женщина даром отдала своего ребенка через объявление в Интернете

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    Суд в Казани рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избавилась от новорожденного сына. Мальчика она буквально пристроила в новую семью через Интернет. 23-летнюю женщину обвиняют по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего), сообщает 22 декабря прокуратура Татарстана.

    Следствие полагает, что расстаться с ребенком зимой 2020 года мать вынудило тяжелое материальное положение. Женщина дала объявление в Сети о поиске новых родителей. Откликнулась семья из Пятигорска.

    26 декабря в управление ЗАГСа Казани были предоставлены ложные данные об отце и получено свидетельство об установлении отцовства. На следующий день новоиспеченные родители забрали ребенка, документы и улетели в Пятигорск. Отмечается, что всё было сделано безвозмездно.

    Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани.

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