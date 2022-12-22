В Казани женщина даром отдала своего ребенка через объявление в Интернете

Суд в Казани рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая избавилась от новорожденного сына. Мальчика она буквально пристроила в новую семью через Интернет. 23-летнюю женщину обвиняют по пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего), сообщает 22 декабря прокуратура Татарстана.
Следствие полагает, что расстаться с ребенком зимой 2020 года мать вынудило тяжелое материальное положение. Женщина дала объявление в Сети о поиске новых родителей. Откликнулась семья из Пятигорска.
26 декабря в управление ЗАГСа Казани были предоставлены ложные данные об отце и получено свидетельство об установлении отцовства. На следующий день новоиспеченные родители забрали ребенка, документы и улетели в Пятигорск. Отмечается, что всё было сделано безвозмездно.
Уголовное дело направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани.