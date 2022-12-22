Путин назвал востребованной в России профессию психотерапевта

Президент России Владимир Путин считает, что профессия психотерапевта стала востребованной, поскольку из-за быстрого ритма жизни люди часто нуждаются в поддержке. Мнением глава государства поделился 22 декабря, осматривая выставку молодежных проектов Дома молодежи в Манеже.
Один из участников рассказал, что является психотерапевтом по профессии, на что Путин ответил, что это востребованная специальность в России и в мире, пишет РИА Новости. По словам президента, темп жизни становится мощным и быстрым, поэтому люди нуждаются в поддержке таких специалистов.