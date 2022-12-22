    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, ю-з

    750мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd70.53eur75.09

    Путин назвал востребованной в России профессию психотерапевта

    1189
    обсудить

    Президент России Владимир Путин считает, что профессия психотерапевта стала востребованной, поскольку из-за быстрого ритма жизни люди часто нуждаются в поддержке. Мнением глава государства поделился 22 декабря, осматривая выставку молодежных проектов Дома молодежи в Манеже.

    Один из участников рассказал, что является психотерапевтом по профессии, на что Путин ответил, что это востребованная специальность в России и в мире, пишет РИА Новости. По словам президента, темп жизни становится мощным и быстрым, поэтому люди нуждаются в поддержке таких специалистов.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close