Поддали жару. Кому могут быть нужны сауны и хаммамы в новых квартирах

МЧС разрешило устанавливать мини-сауны, хаммамы и инфракрасные кабины в многоквартирных жилых домах. Министерство внесло изменения в свод правил и требований противопожарной защиты к планировочным и конструктивным решениям. В документе, вступившем в силу с начала декабря, говорится, что в многоквартирных домах бани и сауны размещать нельзя, за исключением парильных типа хаммама и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах.



Одни игроки рынка считают, что спрос на такую опцию может быть очень ограниченным — в основном среди жителей пригородов и покупателей квартир высокого класса. Другие говорят, что интерес к саунам есть, но куда проще предоставить покупателю выбор, выделив под них место, нежели продавать квартиры сразу с готовыми.

Фото: pexels.com Поделиться Поделиться





Кому нужны сауны?

Мини-сауны в квартирах будут пользоваться спросом: причем не только в домах бизнес-класса, но и в жилье массового сегмента. — Прежде всего потому, что жители Петербурга в принципе очень любят сауны: при нашем холодном и ветреном климате это неудивительно, — считает Анжелика Альшаева, генеральный директор Агентства недвижимости «КВС».



— Сауна — традиционный атрибут загородного жилья, но в ограниченном объеме эта функция востребована и в просторных городских квартирах высокого ценового сегмента, — говорит Наталья Кукушкина, руководитель группы маркетинга компании ЦДС. — Необходимость наличия в квартире дополнительных 3–5 кв. м для размещения сауны, нескольких полноценных санузлов, рядом с одним из которых и расположится домашняя «баня», а также более высокие коммунальные расходы делают такую опцию атрибутом, в первую очередь, дорогого жилья для собственного проживания. Многокомнатные квартиры с помещением под сауну предусмотрены, например, в нашем концепт-квартале ЦДС Dreamline. К ним уже подведены все необходимые для сауны коммуникации, но при желании собственник может использовать помещение и по другому назначению — например, превратить его в постирочную комнату.



Нововведением, позволяющим устанавливать в квартирах мини-сауны, хаммамы и инфракрасные кабины, воспользуется лишь ограниченное количество покупателей новостроек, считает Павел Логачев, директор по продажам GloraX. По его словам, в первую очередь такая возможность может заинтересовать покупателей высокобюджетного жилья. В таких объектах, как правило, проектом предусмотрены просторные ванные комнаты, площадь которых как раз позволяет разместить сауну, хаммам или инфракрасную кабину.



— Появление возможности установить сауну, хаммам и инфракрасную кабину никак не повлияет на стоимость первичного жилья, так как ценообразование зависит от других факторов: локация, качественные характеристики проекта и прочее, — уточнил он. — Возможно, впоследствии при реализации таких квартир на вторичном рынке их цена будет выше вариантов со схожими характеристиками, но без саун и хаммамов.



И все равно, прежде чем продавать квартиры с саунами или внедрять опцию их возможной установки, важно изучить потребительские предпочтения, чтобы точно в них попасть.

— У строительного холдинга «Сенатор» богатый опыт работы в Курортном районе, где, казалось бы, все располагает к тому, чтобы в проекте было больше опций, ориентированных на комфортный загородный отдых, — рассказал Александр Леушин, основатель и генеральный директор Строительного холдинга «Сенатор». — В одном из наших проектов мы тестировали интерес целевой аудитории к приобретению квартир с сауной, но большой востребованности этой опции не увидели. При этом мы сохранили возможность для покупателей комплекса «Морская Ривьера» оборудовать сауну самостоятельно в своей квартире. Но это относится лишь к юнитам на последних трех этажах. При этом комплекс «Морская Ривьера» — это проект, воплощающий представления о качественной загородной жизни вдали от городской суеты, поэтому для всех резидентов проекта мы запроектировали сауну на цокольном этаже. Также нашу целевую аудиторию в этом ЖК привлекает наличие на территории подогреваемого открытого бассейна.



Если говорить про масс-маркет, то чаще всего квартиры с возможностью установки сауны или, например, камина — это семейные варианты достаточно большой площади, уточнила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). На их ценообразование влияет, прежде всего, метраж, этаж, где эта квартира находится, а сауна — это дополнительная опция, которая может, конечно, повлиять на цену, но не в первую очередь. То же самое касается и спроса.

Норматив и конструктив



Сауны — это «фишка» больших, семейных квартир, продолжила Анжелика Альшаева. По нормативам их можно разместить в двушках площадью от 54 кв. м и трешках площадью от 68 кв. м. Объем сауны должен быть от 8 до 24 кубометров. Само обустройство такого помещения предполагает ряд работ: создание вентиляционных выходов в ванную комнату, внешняя обшивка стен и потолка сауны деревом и многое другое.

— Поэтому пока непонятно, сколько люди готовы переплатить за наличие сауны и сможет ли застройщик на этом заработать, — уточняет она. — Компания «КВС» изучает этот вопрос и планирует сделать экспериментальную секцию с саунами в одном из наших новых объектов.

— На мой взгляд, ничего страшного с точки зрения энергетика это не несет — ни застройщикам, ни дому в целом, — считает Андрей Лопуховский, главный энергетик СК «Дальпитерстрой». — Уверен, что в домах эконом- и комфорт-класса желающих оборудовать в квартире сауну, хаммам или джакузи не будет подавляющее большинство. Поэтому я не вижу никаких препятствий: просто в проект закладываются предположительно повышенные нагрузки либо это делается по факту, когда новый дом уже активно строится и собственник вдруг решил оборудовать у себя что-то подобное. Дать ему 10, хоть 15, да хоть 100 дополнительных киловатт — не проблема. Главное, что должен сделать собственник, — нормальную гидроизоляцию, особенно в случае сауны, чтобы не было никаких протечек, замыканий и жертв от удара током. И согласовать все эти вещи заблаговременно с нами и с УК, и всё. Ну и конечно, оплачивать потом по счетчику все потребляемое электричество.



Мария Кокшарова, главный инженер проекта архитектурного бюро Setl Group, привела выдержку из технических требований. Так, электропроводка к сауне должна быть отдельная. Сауна может быть расположена в кладовке, большом санузле (8–9 кв. м), габаритном коридоре и даже на балконе или лоджии. Материал стен парилки должен обладать хорошими теплоизоляционными и теплоизлучающими свойствами и способностью впитывать влагу, поддерживая тем самым постоянную температуру и влажность внутри помещения. Такими свойствами в наибольшей степени обладает дерево (сосна, ель, тополь, осина).Потолочное перекрытие должно создавать двойное сопротивление теплопередаче по сравнению со стенами. В этом случае не образуется неприятная капель с потолка.

Для подключения электрокаменки необходимо использовать огнестойкий провод, потребляемая мощность от 2,3 до 3,6 кВт в зависимости от модификации. При проектировании саун в квартирах многоквартирных жилых зданий следует предусматривать объем парильни в пределах от 8 до 24 куб. м и использовать нагревательные приборы с автоматическим отключением при достижении температуры 130°С, а также через 8 часов непрерывной работы. Кроме того, нужно оборудование вентиляционного канала противопожарным клапаном, оборудование дренчером или сухотрубом, присоединенным за пределом парильни к внутреннему водопроводу.



Кроме саун

Среди необычных опций, которые еще теоретически можно внедрить в квартире, эксперт Setl Group назвали камины в многоквартирных домах на последних этажах, японскую бочку фуроко, открытые террасы с гриль-зоной. Как считает Ольга Трошева, квартиры с каминами и саунами на данный момент — все-таки дополнительные «фишки» проекта для привлечения отдельных покупателей. Чаще всего такие клиенты располагают солидным бюджетом и выбирают квартиру с изюминкой, что-то интереснее стандартного варианта.

Павел Логачев назвал среди нестандартных опций, которые предлагаются покупателям новостроек, дровяные камины в квартирах, преимущественно на последних этажах — на мансардах и в пентхаусах. Однако предложение таких вариантов на рынке новостроек ограничено и представлено только в некоторых проектах высокобюджетного сегмента.



— Одна из наиболее востребованных «фишек» — это максимально возможная площадь остекления квартиры, — считает Наталья Кукушкина. — В связи с этим у покупателей так популярны панорамные окна. В нашем квартале ЦДС Dreamline предусмотрены квартиры с панорамным остеклением на верхних этажах и редкие квартиры с зенитными окнами. Также популярностью пользуются планировки с просторными балконами и лоджиями ввиду возможности после утепления превратить их в дополнительное функциональное пространство, например зону отдыха, кабинет, спортзал и т. д. Высокий спрос и на квартиры с хозяйственными комнатами. Если все коммуникации подведены, эти помещения можно использовать не просто как кладовку, но и размещать там стиральные и сушильные машины, таким образом освободив место на кухне и в ванной комнате. — В целом наш опыт показывает, что многие необычные квартиры пользуются спросом, — подытожила Анжелика Альшаева. — К примеру, в ЖК «Любоград» есть планировки с французскими балконами, которые очень популярны. Также нашим клиентам очень нравятся квартиры с трехметровыми потолками и увеличенными оконными проемами.

Анна Романова, «Фонтанка.ру»