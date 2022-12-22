Путин: Молодежь попала под шквал информационных атак, ей нужно помочь

Российская молодежь попала под шквал информационных атак из-за последних геополитических событий и оказалась в «весьма уязвимом положении». Об этом 22 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета.



Он отметил, что информационное противоборство всегда имело место, но сейчас приобрело особо острый характер. По мнению Путина, молодым людям необходимо дать прочную опору в виде достоверных знаний.



«С этой целью в том числе разработать отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», — сказал президент.

