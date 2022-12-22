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    Боевые действия на Украине

    Жестокие бои и стабилизация фронта. Что сказал начальник Генштаба ВС РФ о спецоперации на Украине

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    Российская армия сосредоточила основные усилия на завершении взятия под контроль территории Донецкой народной республики. Об этом 22 декабря заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе, пишет РИА Новости.

    По его словам, сейчас линия боевого соприкосновения на Украине растянулась на 815 километров. Обстановка на линии фронта стабилизирована. Герасимов сообщил, что в ходе спецоперации высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов. Это позволило снизить боевой потенциал ВСУ и парализовать работу украинского ВПК.

    При этом начальник Генштаба отметил, что с самого начала СВО боевые действия носили ожесточенный характер. Украинские войска за счет наращивания западной помощи и мобилизационных мероприятий «продолжили активное сопротивление».

    Также Герасимов отметил, что США стремятся максимально приблизить блок НАТО к российским границам, в том числе об этом говорит стремление принять в ряды альянса Швецию и Финляндию. «Действия Североатлантического союза только повышают напряженность и снижают уровень безопасности именно на линии соприкосновения Россия — НАТО», — сказал он.

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