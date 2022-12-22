57% покупателей новостроек готовы доплачивать за «умное» видеонаблюдение

Покупатели квартир в новостройках готовы доплатить за усиление безопасности. Так, по данным опроса, проведенного компанией GloraX, 57,4% респондентов готовы доплачивать из расчета 2 тыс. руб. на кв.м нового жилья, если в проекте проекте есть интеллектуальная система видеонаблюдения. Она представляет собой аппаратно-программный комплекс для автоматизированного сбора информации с потокового видео. В работе системы используются алгоритмы распознавания изображений, систематизация и обработка этих данных для контроля периметра зданий и ситуационного анализа поведения людей, работы персонала, сбор биометрических данных и тд.

Также 25,7% респондентов хотели бы приобрести квартиру в доме с интеллектуальной системой видеонаблюдения, но финансы пока не позволяют. Еще 17% участников опроса, наоборот, даже готовы переплатить за эту систему более 4000 руб. с «квадрата».



Исследование также показало, что для 21,8% респондентов наличие интеллектуального видеонаблюдения является определяющим фактором при выборе квартиры. Еще 62,4% опрошенных считают его важным критерием среди прочих — таких, как локация и бюджет покупки. Среди наиболее важных функций системы интеллектуального видеонаблюдения 64,4% отметили обзор камерами МОПов и территории ЖК, 45,5% рассчитывают на интеграцию в систему мониторинга экстренных ситуаций — обнаружение возгораний, актов вандализма, контроль оставленных без присмотра вещей. А 37,6% хотели бы, чтобы видеозаписи системы хранились 30 дней. По 26,7% приходится на желающих иметь возможность восстанавливать с помощью сохраненных видео хронологию событий, и на тех, кому важна функция распознавания автомобильных номеров. При этом опция face-ID важна 20,8% опрошенных.