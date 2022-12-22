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    Кусочки птичьих тушек на сто миллионов рублей. В Петербурге распутали историю группы контрабандистов

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    В Петербурге завершили расследование уголовного дела о крупной контрабанде частей тушек домашней птицы — более 1800 тонн почти на 100 миллионов рублей. Обвиняют в этом двух петербуржцев, а также жительницу Севастополя.

    Фото: Управление на транспорте МВД России по СЗФО
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    О подробностях дела 22 декабря сообщает пресс-служба транспортной полиции по Петербургу. По версии следствия, жительница Крыма в 2018 году сколотила группу контрабандистов и до конца следующего года они провели 40 незаконных поставок в Азию. Нарушители использовали поддельные товарные документы, поставки отправляли от имени трех подконтрольных компаний, а также пользовались помощью лиц, которые о преступной схеме ничего не знали.

    Обвиняемые — 28-летняя женщина и 39-летний мужчина из Петербурга, а также предполагаемая руководительница группы — остались под подпиской о невыезде. Уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов скоро направят в суд.

    Фото: Управление на транспорте МВД России по СЗФО

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