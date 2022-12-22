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    Сколько влезет. Метро и наземный транспорт в Петербурге будут работать всю новогоднюю ночь

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    В Петербурге метро и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно в новогоднюю и рождественскую ночи. Об этом 22 декабря сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале. Чиновник отметил, что это делается по поручению губернатора.

    По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января станции метро будут открыты на вход и выход с 01:00 до 05:00. Обычно в это время они закрыты. На улицах будут работать 20 автобусных, 6 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Правда, интервал движения увеличат до 30 минут.

    Аналогичный график у общественного транспорта будет в рождественскую ночь, с 6 на 7 января. Однако наземного транспорта будет меньше: 7 автобусных и 2 троллейбусных маршрута с интервалами в 30 минут.

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