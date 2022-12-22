Сколько влезет. Метро и наземный транспорт в Петербурге будут работать всю новогоднюю ночь

В Петербурге метро и наземный общественный транспорт будут работать круглосуточно в новогоднюю и рождественскую ночи. Об этом 22 декабря сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале. Чиновник отметил, что это делается по поручению губернатора.



По его словам, в ночь с 31 декабря на 1 января станции метро будут открыты на вход и выход с 01:00 до 05:00. Обычно в это время они закрыты. На улицах будут работать 20 автобусных, 6 троллейбусных и 5 трамвайных маршрутов. Правда, интервал движения увеличат до 30 минут.

