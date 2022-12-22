Подарите маленькое чудо. В Петербурге ищут волшебников, чтобы особенные дети попали на «Ёлку ангелов»

Фото: предоставлено АНО «Партнёрство каждому ребёнку» Поделиться Поделиться





Конец года — время чудес. А для петербургской некоммерческой организации «Партнёрство каждому ребёнку» — время чудес особенных. Каждый год в декабре команда АНО запускает настоящий марафон праздников в поддержку семей с особенными детьми. Но для этого требуется помощь добрых волшебников.



АНО «Партнёрство каждому ребёнку» с 2009 года помогает семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Одним из важнейших направлений деятельности является программа «Передышка». Благодаря ей ежегодно более 100 семей с особенными детьми бесплатно получают услуги специально подготовленных социальных помощников. Это позволяет родителям высвободить несколько часов, чтобы заняться делами, получить медицинскую помощь, провести время с другими своими детьми или просто отдохнуть. Программа крайне актуальна для одиноких мам и пап, ведь отсутствие поддержки значительно повышает риск отказа от ребёнка и его попадания в детский дом. «Передышка» направлена на поддержку и повышение качества жизни таких семей и, в конечном итоге, на сохранение родного окружения для ребёнка.



В этом году праздничный марафон начался ещё в ноябре: накануне Дня матери команда АНО по традиции необычно поздравила мам, воспитывающих детей с инвалидностью. Партнёром организации в этом деле стала одна из кулинарных студий, которая организовала для 20 мам из «Передышки» настоящее гастрономическое приключение. Под руководством шеф-повара гостьи студии приняли участие в кулинарном мастер-классе и собственноручно приготовили сицилийскую пасту «алла норма» и французский яблочный тарт татен.

«Спасибо «Передышке» и всем сотрудникам студии за такой красивый и вкусный праздник! Этот день навсегда останется в памяти ярким воспоминанием. Такие мероприятия отвлекают от серых будней и рутинных забот. Чувство, будто попадаешь в другую реальность — лёгкую, весёлую, искрящуюся красками. Великолепно!» — поделилась впечатлениями от мастер-класса участница, мама особенного ребёнка Катерина Неженцева.



Не успели мамы поделиться впечатлениями от дегустации пасты и шоу-подачи десерта, как команда «Передышки» уже начала подготовку новогодней сказки для маленьких подопечных программы.

8 января 2023 года, впервые после пандемии, вновь состоится любимая ребятами «Ёлка ангелов». Более 70 детей с инвалидностью окажутся в сказочном королевстве, где их будут ждать весёлые клоуны, удивительные фокусы, угощения, подарки и, конечно же, встреча с Дедом Морозом.

Мастер-класс для мам особенных детей — участниц программы «Передышка» Фото: предоставлено АНО «Партнёрство каждому ребёнку» «Ёлка ангелов» прошлых лет Фото: предоставлено АНО «Партнёрство каждому ребёнку» «Ёлка ангелов» прошлых лет Фото: предоставлено АНО «Партнёрство каждому ребёнку» «Ёлка ангелов» прошлых лет Фото: предоставлено АНО «Партнёрство каждому ребёнку» Поделиться Поделиться





Но самой приятной и ожидаемой частью праздника станет вручение подарков. Каждый год ребята из «Передышки» сами или вместе с родителями готовят открытки с пожеланиями для Деда Мороза, а добрыми волшебниками для них становятся сотрудники компаний, поддерживающих АНО.

«Однако этот год превзошел все ожидания: впервые желающих исполнить детские мечты оказалось едва ли не больше самих детей! Так что теперь в добрые чудеса верят не только подопечные «Передышки», но и вся команда проекта», — рассказали в «Партнёрстве каждому ребёнку».



К подготовке праздника в «Партнёрстве» относятся очень трепетно. Ведь из-за диагноза многие дети не могут побывать на обычной ёлке, да и вообще редко куда-то выезжают. Так что для них этот праздник — долгожданная возможность пообщаться с новыми людьми, завести друзей и получить заряд позитивных эмоций, которые могут дать толчок к положительной динамике в состоянии ребёнка.

«Сейчас мы собираем средства на организацию ёлки, в том числе — на оплату работы артистов, имеющих опыт взаимодействия с особенными детьми», — рассказали «Фонтанке» в организации.



Помочь в подготовке новогоднего чуда может любой желающий: для этого достаточно перейти на сайт АНО «Партнёрство каждому ребёнку», нажать кнопку «Помочь», перевести комфортную для себя сумму и обязательно добавить после своего имени «Ёлка ангелов».

«Давайте вместе подарим детям маленькое чудо, а себе — удовольствие от доброго новогоднего дела. После ёлки мы обязательно опубликуем на сайте фотоотчет, чтобы вы увидели десятки детских лиц, светящихся радостью. Радостью, которую подарили вы!» — пообещали сотрудники АНО.

