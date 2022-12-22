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    Мультимедийная заметка

    Современные новогодние традиции зависят от качества сотовой связи

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    Качество мобильного интернета в праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 94% опрошенных петербуржцев, а 44% не испытывают проблем при его использовании. Об этом говорят результаты исследования билайн, проведенного среди абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*. Эксперты полагают, что уверенная работа интернета в праздники поддерживает формирование новых новогодних привычек и традиций, которые различаются по возрастам.

    18–24 лет

    Здесь, похоже, зарождается «молодая» традиция: 13% респондентов подводят в социальных сетях итоги года. Такое же количество опрошенных готовят новые блюда и упаковывают подарки, а в помощь берут видеоролики из сети.

    25–34 лет

    75% респондентов в этой группе слушают музыку и смотрят фильмы по мобильному интернету. Это заметно больше, чем в других. А еще среди новых традиций — новогодние фильмы в онлайн-кинотеатрах (35%).

    35–44 лет

    Каждый второй респондент этого возраста отправляет новогодние открытки в мессенджерах и соцсетях. Также одна из популярных новых традиций здесь — выкладывать фотографии с украшениями и праздничными блюдами (24%).

    45–54 лет

    Почти половина опрошенных группы (46%) поздравляют родственников и друзей в других городах видеозвонками.

    55 лет и старше

    В этом возрасте самый популярный способ поздравить родственников издалека — отправить им сообщение в мессенджере или соцсетях (63%).

    Фото: предоставлено пресс-службой билайн
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    Если говорить обо всех возрастах и о традициях привычных, то женщины чаще мужчин загадывают желание под бой курантов (60% против 44%) и смотрят новогодние фильмы по телевизору (44% против 36%).

    67% опрошенных пишут праздничные пожелания в соцсетях и мессенджерах, отправляют открытки (41%) и видео (23%). По телефону поздравляют тоже многие — 36%, при этом 35% — видеозвонками. Первым делом в новогоднюю ночь 70% опрошенных звонят родителям. Наименее популярный способ — электронная почта: ее выбрали 7% опрошенных.

    Кстати, загородный новогодний досуг стал больше похож на городской: 50% петербуржцев за городом поздравляют близких по видеосвязи и слушают музыку, а 38% смотрят новогодние фильмы. А для этого нужны хорошая мобильная связь и интернет.

    Напомним, что в последние годы билайн проводит масштабную стройку сети. В Петербурге и Ленобласти количество базовых станций, обеспечивающих клиентов мобильным интернетом и голосовой связью, за 4 года увеличилось вдвое.

    *Исследование было проведено в городах Москва, Санкт-Петербург, Тула, Волгоград, Ставрополь, Казань, Екатеринбург, Томск, Иркутск, Хабаровск. Количество респондентов — 1000 человек в возрасте от 18 лет. Сервис «Мобильные опросы» 12+

    ПАО «ВымпелКом», beeline.ru, LatgBd34t

    Фото: предоставлено пресс-службой билайн

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