Современные новогодние традиции зависят от качества сотовой связи

Качество мобильного интернета в праздничные дни, когда резко возрастает нагрузка на сеть, устраивает 94% опрошенных петербуржцев, а 44% не испытывают проблем при его использовании. Об этом говорят результаты исследования билайн, проведенного среди абонентов с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы»*. Эксперты полагают, что уверенная работа интернета в праздники поддерживает формирование новых новогодних привычек и традиций, которые различаются по возрастам.



18–24 лет



Здесь, похоже, зарождается «молодая» традиция: 13% респондентов подводят в социальных сетях итоги года. Такое же количество опрошенных готовят новые блюда и упаковывают подарки, а в помощь берут видеоролики из сети.



25–34 лет



75% респондентов в этой группе слушают музыку и смотрят фильмы по мобильному интернету. Это заметно больше, чем в других. А еще среди новых традиций — новогодние фильмы в онлайн-кинотеатрах (35%).



35–44 лет



Каждый второй респондент этого возраста отправляет новогодние открытки в мессенджерах и соцсетях. Также одна из популярных новых традиций здесь — выкладывать фотографии с украшениями и праздничными блюдами (24%).



45–54 лет



Почти половина опрошенных группы (46%) поздравляют родственников и друзей в других городах видеозвонками.



55 лет и старше



В этом возрасте самый популярный способ поздравить родственников издалека — отправить им сообщение в мессенджере или соцсетях (63%).