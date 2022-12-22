    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, ю-з

    750мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd70.53eur75.09

    Сильный поток воды повредил плотину Сиверской гидроэлектростанции в Ленобласти

    2060
    обсудить

    Сильный поток воды реки Оредеж повредил плотину Сиверской гидроэлектростанции в одноименном поселке Ленинградской области утром 22 декабря. Река разлилась, произошло подтопление.

    Инцидент произошел около пяти часов утра, пишет 47news. В экстренные службы, предположительно, поступило сообщение о срыве некой заглушки.

    Глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев сообщил, что пара досок не выдержали напора воды. По его словам, рядом нет жилых домов и угрозы жителям нет. На месте работают аварийные бригады.

    Сиверская ГЭС мощностью 175 КВт входит в каскад из шести гидроэлектростанций на реке Оредеж. Введена в эксплуатацию в 1957 году, остановлена в 1973-м.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close