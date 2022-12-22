Сильный поток воды повредил плотину Сиверской гидроэлектростанции в Ленобласти

Сильный поток воды реки Оредеж повредил плотину Сиверской гидроэлектростанции в одноименном поселке Ленинградской области утром 22 декабря. Река разлилась, произошло подтопление.
Инцидент произошел около пяти часов утра, пишет 47news. В экстренные службы, предположительно, поступило сообщение о срыве некой заглушки.
Глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев сообщил, что пара досок не выдержали напора воды. По его словам, рядом нет жилых домов и угрозы жителям нет. На месте работают аварийные бригады.