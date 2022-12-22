Водителя KIA приговорили к колонии за поворот, сгубивший мотоциклиста на Адмирала Трибуца

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор водителю автомобиля, который устроил ДТП с мотоциклом осенью прошлого года. Байкер получил в аварии смертельные травмы.
ДТП случилось 16 сентября 2021 года в 19:58 на улице Адмирала Трибуца. Подсудимый двигался на автомобиле KIA Rio от улицы Адмирала Коновалова в сторону улицы Летчика Тихомирова и у дома 5 по Адмирала Трибуца стал поворачивать налево во дворы на скорости около 10 км/ч, не убедившись в безопасности маневра, сообщает 22 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. В это время по встречной полосе прямо ехал мотоциклист на Ducati M800IE. Автомобилист не пропустил байкера, создав ему помеху, и тот врезался в «КИА», получив тяжелые травмы. Позже в тот же день байкер скончался в больнице.
Суд признал водителя «КИА» виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч.3 ст.264 УК РФ), и приговорил 1 году лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. С мужчины также взыскали по 480 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу двух представителей потерпевшей стороны.