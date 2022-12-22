Петербурженка решила поделиться эротическими снимками неугодных коллег, но проблем добавила себе

Петербурженке чем-то не угодили коллеги — настолько, что она решила поделиться их эротическими снимками со всем коллективом. За необдуманный поступок пришлось отвечать — раскошелиться по решению суда.

О деле 22 декабря сообщает пресс-служба городской прокуратуры. Следствие полагает, что летом прошлого года 55-летняя женщина отправила интимные фотографии двух коллег в рабочий чат и некоторым людям лично.

За репутационный вред каждый из потерпевших запросил по 35 тысяч рублей. Фигурантка вину признала и раскаялась — ее признали виновной в незаконном распространении сведений о частной жизни. Иски ее коллег удовлетворили, а еще назначили горожанке штраф в 40 тысяч рублей.