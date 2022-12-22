В Мытищах задержали мужчину с частями тела приятеля в пакете

Мужчина убил приятеля и в течение нескольких недель по частям избавлялся от тела в Московской области. Во время одного из «рейсов» с мешком он привлек к себе внимание людей, которые вызвали полицию.



Задержали подозреваемого накануне в Мытищах, пишет 22 декабря «Московский комсомолец». 39-летний мужчина выкинул в подъезде пакет, а после попытался сбежать. Поймали его полицейские, а содержимым мешка оказались человеческие останки.



По данным издания, еще 30 ноября мужчина во время ссоры убил приятеля, затем вынес его тело на балкон, расчленил и по частям выносил из квартиры, выкидывая останки в подвал.

